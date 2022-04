A família Aveiro vive um momento de dor profunda depois de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez perderem um dos filhos gémeos, aparentemente, durante o parto.

A notícia foi comunicada pelo casal esta segunda-feira, dia 18, e logo de seguida deu-se a primeira reação do clã com uma emotiva mensagem de Katia Aveiro, irmã do jogador.

Dolores Aveiro também fez questão de destacar o assunto nas redes sociais, mas optou por não tecer quaisquer comentários, tendo apenas partilhado o comunicado de Ronaldo e, de seguida, a mensagem de apoio de Katia.



Georgina Rodríguez estava grávida de gémeos e deu à luz uma menina, que vem juntar-se a Cristianinho, aos gémeos Eva e Mateo, e a Alana Martina.

