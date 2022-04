Cristiano Ronaldo comunicou esta segunda-feira, 18 de abril, que um dos filhos morreu à nascença. Georgina Rodríguez estava grávida de um casal de gémeos, mas o menino não resistiu e perdeu a vida.

"É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebé. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebé nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade", escreveu.

Antes de terminar, o jogador realçou: "Gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado. Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre".

A menina vem juntar-se a Cristianinho, de 11 anos, aos gémeos Eva e Mateo, de quatro, e a Alana Martina, também com quatro anos.

