Georgina Rodríguez reuniu os amigos este sábado, dia 16 de abril, para um churrasco em sua casa, em Inglaterra.

A modelo partilhou nas redes sociais as imagens do encontro, que não terá contado com a presença de Cristiano Ronaldo. O jogador entrou em campo pelo Manchester United Football, que venceu o Norwich por 3-2.

Veja as imagens na galeria.

