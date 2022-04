Georgina Rodríguez deixou as saudades falarem mais alto e esta quarta-feira usou a sua conta oficial de Instagram para lembrar as gravações do documentário da Netflix 'Eu, Georgina'.

"Lembranças. Tesouros da alma", declara a namorada de Cristiano Ronaldo na legenda de duas fotografias captadas durante as gravações da produção na qual deu a conhecer o seu percurso de vida.

A modelo, de 28 anos, recorde-se, está a poucos dias de ser mãe pela segunda vez. Georgina está grávida de um casal de gémeos, que se juntam aos restantes herdeiros de CR7: Cristianinho, Alana Martina e os gémeos Eva e Mateo.

Leia Também: Georgina Rodríguez conta como correu a 1.ª ida ao cinema com os filhos