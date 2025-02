Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo receberam dos filhos um presente que os deixou orgulhosos e emocionados.

Através da sua conta oficial de Instagram, a namorada de Cristiano Ronaldo mostrou duas canecas da Disney que se completam.

As peças têm as personagens Aladino e Jasmine, o casal da Disney que mais se parece com os pais.

"Presente para o papá e a mamã. Os nossos bebés são muito cuidadosos", declarou Georgina, orgulhosa dos filhos.



© Reprodução Instagram - Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo são pais de Alana Martina e Bella. Os gémeos Eva e Mateo, bem como Cristianinho, nasceram com recurso a uma barriga de aluguer.

