Georgina Rodríguez voltou a fazer suspirar os fãs na sua conta de Instagram no sábado, 8 de fevereiro.

"Cada passo leva-te mais próximo à tua melhor versão", lê-se na legenda de uma publicação que partilhou.

Nela, é possível ver a companheira de Cristiano Ronaldo com um vestido curto preto e saltos agulha.

Numa das fotografias, Georgina mostra as suas longas unhas, com manicure francesa, e as impressionantes joias que costuma usar.

