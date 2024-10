No final da semana passada, um dos temas comentados no programa 'V+ Fama', do 'Va+ TVI', foi uma imagem que anda a circular de Cristiano Ronaldo com Diddy. Na referida fotografia, o artista posa ainda com outros jogadores do Manchester United, quando o futebolista português jogava na equipa.

"Cristiano Ronaldo está a ver o seu nome envolvido no escândalo sexual de Diddy. Uma simples fotografia do jogador com o músico, totalmente circunstancial, tem motivado teorias da conspiração e notícias falsas que vamos esclarecer", começa por introduzir o apresentador do programa, Adriano Silva Martins.

"Uma fotografia de Diddy com a equipa do Manchester United, nos primeiros anos de 2000, tem dado azo a toda uma teoria da conspiração que nos vem dizer que Cristiano Ronaldo esteve nas tais festas sexuais organizadas pelo rapper", acrescentou. Comentando ainda uma outra imagem de CR7 a cumprimentar uma pessoa que diziam ser Diddy, Adriano Silva Martins afirma: "Não é Diddy, é José Semedo, grande amigo de Cristiano Ronaldo".

O comentador António Leal e Silva manifestou-se sobre o tema, e disse: "Acho esta situação muito desagradável. As pessoas quando fazem determinadas coisas na vida, têm que assumir. E quando não fazem, acho muito desagradável estarem a implicarem-nas numa coisa que não fez. O Cristiano é muito discreto na sua vida e está provado que não esteve presente em festa nenhum".

Por sua vez, Guilherme Castelo Branco, filho de José Castelo Branco, acrescentou: "Acho isto uma situação muito desagradável. O Diddy está a ser implicado em coisas gravíssimas. [...] Em relação ao Cristiano Ronaldo, vê-se uma fotografia dele há 500 anos quando estava no Manchester United com o Diddy, mal seria se qualquer pessoa que aparece numa fotografia com o Diddy ser implicado nas acusações e nas coisas que aconteceram. E mesmo que tivesse ido a uma festa dele, não acredito que todas as pessoas que tenham ido a festas dele tenham sido coniventes com as coisas da qual está a ser acusado, porque a festa devia ter centenas de pessoas".

Veja aqui todos os comentários feitos no programa.

Leia Também: Ex-assistente acusa Kanye West de a drogar em sessão de estúdio com Diddy