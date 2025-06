Depois da avó Dolores Aveiro e de Elma Aveiro, foi a vez de Katia assinalar publicamente o aniversário de Cristianinho, que completa 15 anos esta terça-feira, dia 17 de junho.

Nas stories da sua página de Instagram, Katia Aveiro publicou uma fotografia do filho do meio, Dinis, com o sobrinho e escreveu: "Parabéns, menino da tia. A minha dupla preferida."

De recordar que Cristianinho é o filho mais velho de Cristiano Ronaldo. O craque é ainda pai dos gémeos Eva e Mateo - que, assim como Cristianinho, nasceram através de uma barriga de aluguer - e das pequenas Alana e Bella (fruto da relação com Georgina Rodríguez).

