Foram divulgados prints de mensagens trocadas entre Neymar e Flayslane por uma amiga da ex-concorrente do 'Big Brother Brasil'. Tal aconteceu depois da mesma ter confessado que se tinha envolvido com o craque brasileiro. Na altura, o jogador acabou por reagir a uma das notícias que davam conta do caso, referindo, ironicamente: "Rir para não chorar".

Chocada com esta reação, Flayslane garantiu que o que tinha dito era verdade, chegando mesmo a afirmar que não conseguiu esconder a vergonha de se ter relacionado com alguém assim.

Ora, averiguando pelo conteúdo das referidas mensagens, é possível ver que Neymar enviou a sua localização para que os dois se pudessem encontrar e que chegaram a trocar mensagens no Snapchat.

O envolvimento foi ainda confirmado pelo próprio ex-marido de Flayslane, bem como por uma amiga desta.

Veja os prints na galeria.

