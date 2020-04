Bruna Marquezine sofreu o ataque de vários internautas depois de se mostrar uma grande apoiante de Manu Gavassi, uma amiga e concorrente do 'Big Brother Brasil', que conseguiu chegar ao final do reality show. Houve quem não gostasse desta sua escolha e demonstrasse precisamente isso através de comentários negativos nas redes sociais.

De forma a vingar-se, Bruna resolveu partilhar as piores palavras de que foi alvo, referindo: “E vamos de expor macho hétero”.

No comentário em questão lia-se: "Eras melhor e mais relevante quando ficavas nua (...) Agora viraste uma esquelética feminista arrombada que não serve para nada”.

Outro comentário referia-se à sua anterior relação com Neymar. "Estragaste o BBB, ex do Neymar”.

De forma irónica, a atriz respondeu: “Meu anjo, decide-te. Ou eu sou a 'ex' do menino, digo, adulto Neymar, ou eu tenho poder e influência para mudar o rumo do maior reality show do país. Os dois não dá!”.

Ambas as ofensas foram logo apagadas pelos autores quando expostas.

