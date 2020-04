Bruna Marquezine respondeu a uma seguidora que fez um comentário relativo ao seu anterior relacionamento com o jogador de futebol, Neymar.

As palavras surgiram a propósito do apoio dado pela atriz a Manu Gavassi, uma das concorrentes do 'Big Brother Brasil'.

"Sua nojenta egoísta, a estragar o sonho de quem realmente fazia por merecer o prémio... por isso é que nem o Neymar te aturou", afirmou a seguidora em questão.

A atriz não tardou em responder, num tom irónico. "Foi por isso mesmo. Acertou", rebateu Bruna.

A mensagem acabou por ser apagada pouco tempo depois, conforme notou a revista Quem.

