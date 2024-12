Fernanda Sena deixou os fãs preocupados com a sua última aparição pública. A influencer digital brasileira foi uma das convidadas para a festa de aniversário da atriz e empresária GKay - um evento que reúne muitas celebridades e decorre durante vários dias - e a sua magreza extrema chocou a internet.

Num vídeo publicado no Instagram, Fernanda surge a usar um vestido com um decote pronunciado e cheio de brilhantes. Mas não foi o look que captou a atenção dos seguidores.

Na caixa de comentários, não tardaram a cair mensagens de internautas a referirem-se ao tema.

"Meu Deus! Longe de mim julgar ou criticar, mas o peso dela não é normal. Algum médico precisa de a ajudar!"; "Fiquei foi com medo"; "A múmia"; "Deus ,alguém ajuda essa moça, não é possível que ninguém veja isso. Não normalizem, ela não está bem!", foram alguns dos comentários.

Que se saiba, não há nenhuma doença reconhecida à influencer e a própria mostra-se alheia às críticas. Inclusivamente, Fernanda Sena tem vídeos no Instagram a afirmar que não se importa com os comentários dos utilizadores, bloqueando-os.

Fernanda Sena ficou conhecida em 2013, depois de ter tido um caso com o jogador de futebol Neymar, enquanto este ainda namorava com a atriz Bruna Marquezine.

