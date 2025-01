Fernanda Campos ficou conhecida por ter tido um caso com o jogador Neymar Jr. enquanto este vivia um relacionamento com Bruna Biancardi. Agora, a criadora de conteúdo para adultos voltou a ter o seu nome envolvido na família do futebolista.

No domingo, 12 de janeiro, a modelo partilhou um vídeo sensual no Instagram, no qual apertava um corpete justo ao corpo. Os mais atentos repararam numa reação... por parte do pai de Neymar que não resistiu em colocar um 'gosto'.

A verdade é que foi a própria Fernanda Campos quem partilhou um 'print' com a reação do empresário de 59 anos.

"Sempre o achei curioso, então não foi nenhuma surpresa. Só me chamou a atenção porque foi logo que publiquei, acho que ele já estava com o perfil aberto a bisbilhotar. Eu digo, todos querem ver o que o menino Ney viu", disse a modelo ao site Splash.

A também influenciadora, que faz conteúdos para as plataformas OnlyFans e Privacy, afirmou que ganhou vários seguidores depois da reação do pai de Neymar, que, entretanto, removeu o 'gosto' da publicação.

"Pena que ele deu 'deslike', não precisava. Foi por ele meter 'gosto' no vídeo que ganhei um monte de seguidores novos, todos curiosos para ver o conteúdo proibido. Alguns usaram nomes falsos e emails aleatórios para assinar. Será que um deles é o Neymar pai?", brincou ainda.

