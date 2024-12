Neymar e Bruna Biancardi preparam-se para ser pais novamente. A revelação foi feita através de um vídeo, no dia de Natal, que mostra o momento do 'chá de revelação' do sexo do bebé.

"Estamos a viver uma fase tão gostosa, e não poderíamos deixar de partilhar com vocês que Ele mais uma vez ouviu os nossos pedidos e confirmou os nossos planos! SEJA BEM VINDA FILHA. Que venha com muita saúde! Estamos à tua espera para completar ainda mais a nossa família", escreveu o casal na legenda do vídeo onde é possível ver vários confettis cor de rosa.

Recorde-se que Neymar e Bruna já são pais de Mavie, de um ano. O jogador tem ainda um filho de 13 anos, David Lucca, e Helena, de apenas cinco meses.