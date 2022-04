Feliz com a vitória do Benfica no jogo contra o Sporting que tomou lugar no Estádio de Alvalade, na noite de domingo, Diogo Amaral brincou com o resultado da partida na sua última publicação nas redes sociais.

O ator publicou duas fotografias do filho mais novo, Oliver, a comer um gelado que faz parte de uma edição especial dedicada à vitória do Sporting no último campeonato e na legenda escreveu: "Sim, está a comer um gelado do Sporting. A isto chamo: fair play".

Diogo Amaral, note-se, é um fiel adepto dos encarnados.

