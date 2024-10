Jessica Athayde recorreu à sua página de Instagram para fazer um desabafo sobre a falta de fair play que se verifica entre os adeptos portugueses de futebol.

A atriz diz sentir a intolerância de adultos quando o filho, Oliver, vai para a rua com a camisola do Benfica.

"Que tristeza. Não sei se são os pais que não sabem o que é fair play, não valorizam, não ensinam aos filhos que o desporto é uma cena fixe, boa e saudável e que é possível apoiar um clube sem mandar outro abaixo", destaca a atriz.

"Saio de casa com o Oli vestido do clube que decidiu ser (porque também já não quer vestir mais nada) e eu deixo, claro. O que acontece ? Está o tempo todo a levar com bocas de adultos que dizem coisas como 'Benfica para o caixão, não entras aqui assim vestido, que equipa de merda'. Atenção que tenho a certeza que se ele tivesse escolhido o Sporting ou o Porto as reações seriam iguais", lamenta.

"Como é possível isto? Existirem adultos constantemente com este discurso, fazem de conta que estão a brincar mas não estão, acho triste e lamentável. Já não estou para isto e agora interrompo sempre essa conversa e digo que não quero que o Oli cresça a achar que ser adepto de um clube é ter estes comportamentos mesquinhos, primários e infantis. E maldosos, claro", continua.

Athayde afirma que procura sempre explicar ao filho de futebol é um "desporto incrível de equipa" e que "o discurso de ódio não faz sentido nenhum".

"Se calhar, infelizmente, não podemos ser todos amigos, mas ele tem 5 anos e não precisa de ter essa desilusão já", completa.