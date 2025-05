João Francisco Lima fez questão de demonstrar a sua profunda indignação depois de Matheus Reis, jogador do Sporting, ter agredido Andrea Belotti, jogador do Benfica - pisando-lhe a cabeça - durante o jogo para a Taça.

Como tal, o filho de Pedro Lima notou que deixará de "apoiar" a equipa leonina enquanto não for feito um pedido oficial de desculpas.

"Sou sócio do Sporting desde que nasci, tenho o meu lugar no estádio como lugar de leão, e posso-vos garantir: isto não é o meu Sporting.

Atitudes destas são inaceitáveis em qualquer circunstância, não se fazem campanhas de 'fair play' fora de campo para mostrar o contrário lá dentro.

Enquanto sócio do Sporting exijo um pedido de desculpas do Matheus Reis e do presidente do Sporting, Frederico Varandas, ao jogador do Benfica, à equipa do Benfica, ao Benfica, aos adeptos todos e sobretudo às novas gerações que sonham ser jogadores de futebol.

Até isso acontecer - e vale o que vale - vou deixar de pagar quotas, vou deixar de ir ao estádio e, na verdade, vou deixar de apoiar o Sporting.

Fazer o contrário seria estar a promover o ódio, a violência e o antidesportivismo e essa camisola eu não visto", referiu.

Eis o vídeo: