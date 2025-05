Este sábado, 10 de maio, é dia de dérbi. O Benfica vai receber o Sporting em casa. Apesar de, diz, "há anos" que não discutia com ninguém sobre futebol, António Raminhos acabou por se desentender com um amigo. No entanto, rapidamente fizeram as pazes, como o próprio fez questão de partilhar na sua página de Instagram.

"Já não acontecia há anos! Mas ontem [dia 9 de maio] peguei-me com um amigo sportinguista em discussões de futebol. O que prova que a minha evolução de consciência ainda está muito longe. Terminou e, passado um tempo, pedi desculpa e brincámos com a situação", começou por contar.

"É engraçado como já não me revejo neste tipo de adepto do 'uns contra os outros', como se fossem maus contra os bons ou o ódio visceral. Acho mesmo triste haver adeptos do Benfica e do Sporting (e Porto e Braga e Vitória e por aí fora...) que veem os adversários como pessoas menores, menos válidas, trapaceiras. Que vibram mais com o falhanço do outro do que com as suas conquistas. Que misturam as ações violentas e desprovidas de valor de uma minoria com o todo", lamentou de seguida.

"Como aquele vosso primo afastado que é burlão e toda a vossa família é vista como tal. Ou que acreditam que o seu clube é o único isento de culpas num mar de gente que ganha com o nosso amor", acrescentou.

"Costumo dizer, não são os clubes que são corruptos ou maus, são as pessoas e pessoas dessas existem em todo o lado. Política, futebol, igreja... onde está o poder, elas estão lá. O futebol vai buscar o pior do ser humano, mas também o melhor: a união, o sentimento de pertença, de tribo, de alegria, de superação", refletiu depois.

"Claro que quero que o Benfica ganhe sem margem para dúvidas, que não haja casos, nem violência entre os jogadores e adeptos, mas se o Sporting sair por cima é a vida e lá vou ter de ouvir todos os meus amigos sportinguistas que não vão respeitar a minha dor, desde que não façam a figura que eu fiz ontem... está tudo bem. Boa sorte a todos", escreveu, por fim.