António Raminhos partilhou esta quarta-feira uma foto onde aparece na cama de um hospital.

Na legenda da imagem brinca ao dizer que "sempre quis ter uma foto dessas no feed, que está na moda". Mas parece que a piada não agradou a todos já que o humorista recebeu mensagens privadas desagradáveis depois desta publicação. De seguida, Raminhos viu-se obrigado a esclarecer que não estava a gozar com ninguém específico.

"Sim, estive internado. Está tudo bem. Sempre desejei colocar uma foto destas porque nunca o fiz. É uma prática comum do mundo digital. [...] Não, não estou a gozar com o Ventura, nem com o Benfica, nem com o médico que faz cirurgias no público ao sábado. Mas pelas mensagens que já recebi por algumas pessoas já estava internado de novo".

António Raminhos, no entanto, não esclarece o motivo pelo qual se submeteu a uma intervenção médica. "Esta 'aventura' e outra que ainda não falei publicamente vão ser também o ponto de partida do meu novo espetáculo. Há muito para contar!", referiu.

