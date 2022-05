Diogo Amaral partilhou ontem, 22 de maio, ternurentas fotografias dos filhos a brincarem. Nas imagens, Oliver, que completa dois anos no próximo mês, e Mateus, de sete anos, aparecem descontraídos a saltar em cima da cama.

Aproveitando a ocasião, o ator deixou uma indireta aos que o criticaram por, recentemente, ter partilhado retratos dos filhos nos quais este apareciam despidos.

"Os meus rapazes (vestidos para não enervar a internet)", escreveu.

Recorde-se que Mateus é fruto do anterior relacionamento de Diogo com Vera Kolodzig. Já Oliver é fruto da relação com Jessica Athayde, a qual terá sido reatada no ano passado.

