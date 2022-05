Diogo Amaral partilhou um divertido vídeo do filho mais novo, Oliver, de dois anos, no qual este diz uma palavrão estilo calão, sem se aperceber do seu sentido.

"Pai, porra. Estou a dizer porra", afirma o pequeno Oliver.

Esclarecendo o momento, o ator escreveu na legenda da publicação: “Ele queria dizer ‘empurra’”.

Veja a gravação:

