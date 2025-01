Diogo Amaral tem cuidado da mulher, Jessica Athayde, e do filho de ambos, Oliver, com muito carinho. Depois de ter feito uma sopa com cenoura cortada aos corações, o ator voltou a surpreender na cozinha.

"Fiz uma carbonara Athaydi Amarali para a minha Célia doentinha e para o meu Oliveirinha", começou por dizer numa fotografia em que mostra a atriz deitada na cama.

"É favor de não ligar ao estado debilitado da minha Célia", acrescentou na mesma publicação que fez nas stories da sua página de Instagram.

© Instagram_diogoamaral.oficial

