Fernando Daniel tem estado doente e descobriu esta terça-feira, dia 30 de abril, que está com pneumonia, o que o vai impossibilitar de subir ao palco esta semana. Através de um comunicado, o cantor avisou os fãs que iriam assistir ao seu concerto do próximo dia 3 de maio na Festa das Cruzes, em Barcelos, que o mesmo não se vai realizar.

"Infelizmente não trago boas notícias. Tenho estado doente nos últimos dias e hoje tive que voltar ao hospital onde, depois de vários exames, me foi diagnosticada uma pneumonia. Esta pneumonia vai impossibilitar-me de estar presente pelo menos no próximo concerto que tinha agendado, na sexta-feira, dia 3 de maio, na Festa das Cruzes em Barcelos, o que muito lamento", começou por escrever o cantor.

"Vocês sabem que não há nada que me custe mais do que cancelar um concerto, ver-me privado de partilhar convosco aquilo que mais gosto de fazer e ainda defraudar as vossas expetativas e planos, mas foi-me exigido repouso e que ficasse protegido dentro de casa, pelo que não me resta outra possibilidade. Barcelos, espero que compreendam e que tenhamos a oportunidade de estar juntos muito em breve", acrescentou ainda o cantor.

Veja o comunicado partilhado no Instagram na publicação abaixo.

