O 'The Voice Kids' estará novamente no ar já este mês. De acordo com o comunicado enviado às redações, o programa da RTP1 regressa no dia 14 de abril e com novos mentores.

Fernando Daniel e Aurea vão ser substituídos por Nininho Vaz Maia e Cuca Roseta, que vão estrear-se na "família The Voice". As estes dois novos nomes juntam-se, de novo, a Bárbara Tinoco e Carlão.

Catarina Furtado vai ter novamente o papel de apresentadora e Catarina Maia vai acompanhar tudo o que acontece nos bastidores.

"O 'The Voice Kids' é uma grande aventura para as crianças e, sem dúvida, muito mais para mim. Estou ansioso por estar com os candidatos, aprender com eles e também com os meus colegas mentores. Estou realmente feliz por fazer parte desta aventura", disse Nininho Vaz Maia.

Por sua vez, Cuca Roseta "revela ser mesmo especial e que o público pode esperar uma temporada com muitas gargalhadas e muitas lágrimas". "Tudo pode acontecer… e tudo vai acontecer", acrescentou.

Carlão destaca que esta nova edição "é a da maturidade e do à vontade”. "À quarta vez que me sento naquela cadeira faço-o com uma descontração e segurança que me permitem aproveitar muito mais a experiência. Prontíssimo para aprender com aqueles miúdos incríveis, sempre à espera do inesperado", partilhou ainda.

Bárbara Tinoco partilha que "esta nova temporada do 'The Voice Kids' está cheia de recomeços, coincidências e cheia de meninos de vários cantos do mundo".

"Como sempre somos nós os adultos quem aprende mais e, como sempre, é uma temporada cheia de talento. Há coisas que nunca mudam e ainda bem, como eu disse, esta é uma temporada cheia de recomeços", completou.

O comunicado indica ainda que há uma novidade nesta nova edição do programa. O 'The Voice Kids' vai contar agora com "um super passe, um botão que dará passagem direta às galas, bloqueando automaticamente todos os mentores em jogo".

