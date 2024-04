É no 'Big Brother Extra', aos sábados, que Iva Domingues irá estar em antena nos próximos tempos. Este é o novo desafio profissional da apresentadora depois do cancelamento do 'Esta Manhã'.

Iva reagiu ao regresso à condução dos blocos de imagens do 'Big Brother' e mostrou-se muito feliz com o projeto.

"Feito. O primeiro de muitos! Obrigada a toda a equipa de produção e conteúdos do 'Big Brother' e aos comentadores", fez notar primeiramente.

"É o que vos digo: 'volta sempre onde foste feliz! Nunca mais é sábado!", concluiu.

