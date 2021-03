Vanessa Oliveira desfez-se em elogios ao companheiro de longa data, João Fernandes, mais conhecido como DJ Kamala, numa mensagem publicada nas redes sociais esta sexta-feira, Dia do Pai. Nesta rara declaração de amor, a apresentadora da RTP afirmou que "não poderia ter escolhido melhor pai" para os seus filhos.

"Ele detesta que eu o faça mas hoje tem que ser. Desde que conheci o João que sei que ele é o tal e a prova disso é que não poderia ter escolhido melhor PAI para os meus filhos. Se pudesse fazer tudo de novo, não mudava nada e sei que o João é, e será sempre, o melhor pai do universo para o André, para a Diana e para o Brutus. Eu agradeço por isso. E mesmo com este ar de mau feitio, derrete-se todo com eles! Feliz Dia do Pai"

Vanessa Oliveira e João Fernandes estão juntos há quase duas décadas e têm dois filhos em comum - André, de seis anos, e Diana, de um.

