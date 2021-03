Foi durante o programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, que Liliana Campos recordou um episódio que a marcou.

A apresentadora partilhou com os comentadores do programa uma frase que ouviu por parte de um colega que "felizmente ou infelizmente, já não está a fazer televisão".

"Não vou dizer quem é que era mas a apresentadora que fazia as manhãs nessa altura faltou, e chamaram-me para a vir substituir. Ele [o referido ex-colega] não sabia que era eu e disse: ‘Foram-na chamar a ela que está velha? Chamavam a Vanessa Oliveira que é muito mais nova'", revelou.

"Ouvi isto da boca de um colega meu em frente aos diretores. Ele era o apresentador do programa e achou que podia dizer isto à frente de toda a gente e humilhar-me daquela forma. Nunca mais me esqueci disto e naquele dia chorei baba e ranho", confessou, referindo que tinha até amigos em comum com esse colega que preferiu não dizer o nome.

"Depois disso continuei a falar com ele, mas foi para se armar em esperto, em engraçado. Provavelmente queria a Vanessa, e tinha todo o direito de escolher a Vanessa, mas eu fui escolhida pelos dois diretores que lá estavam naquele dia porque ia haver aquela mudança", acrescentou.

"Agora imagina fazeres o programa durante uma semana toda com uma pessoa que te diz aquilo...", continuou, destacando que "graças a Deus o programa correu bem e não levou rancores lá para dentro". "Mas a tua mágoa fica. Tu até podes perdoar, mas não esqueces. [...] Eu estava a tapar um buraco, mais um, e ouço isto", rematou.

