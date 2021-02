1 – Que pessoa convidaria para um jantar a dois?

Papa Francisco.

2 – Vai para uma ilha deserta e só pode levar consigo um objeto, o que escolheria?

Um livro.

3 – Qual o seu maior guilty pleasure?

Banho de imersão.

4 – Qual a comida de conforto capaz de alegrar qualquer dia mau?

Peixinho ou marisco, apanhado, arranjado e cozinhado pelo Rodrigo [Herédia, o marido].

5 – Ficou preso no elevador, quem é a pessoa que não queria que estivesse consigo?

Alguém que tenha claustrofobia e entrasse em pânico.

6 – Qual a sua mania mais estranha?

Combinar o pijama com os lençóis, que, por sua vez, já combinam com as toalhas da casa de banho.

7 – A sua viagem de sonho, qual é?

Polinésia Francesa.

8 – Qual o filme da sua vida?

Impossível mencionar só um: 'A Cor Púrpura', 'O Clube dos Poetas Mortos' e 'O Paciente Inglês'.

9 – Há talentos quase secretos que ninguém sabe que temos. Qual é o seu?

Posso considerar a minha capacidade de organização um talento, mas não é secreto.

10 – Qual o cheiro de infância que recorda até hoje?

O cheiro das Goiabas.

