1 – Que pessoa convidaria para um jantar a dois?

Claramente, convidaria o Samuel. Há quase um ano que não jantamos só os dois.

2 – Vai para uma ilha deserta e só pode levar consigo um objeto, o que escolheria?

Bem, acho que levava o telemóvel. Tirava umas fotos e ligava para me irem buscar rapidinho. Já me estou a imaginar a morrer de medo assim que o sol se pusesse.

3 – Qual o seu maior guilty pleasure?

O chocolate. Eu bem tento, mas há ali uma espécie de conexão que eu não consigo ignorar [risos].

4 – Qual a comida de conforto capaz de alegrar qualquer dia mau?

Nada me sabe melhor que os hambúrgueres de picanha que o Samuel faz. Guardamos essa refeição para uma sexta-feira, para podermos estar descontraídos a beber um bom vinho.

5 – Ficou presa no elevador, quem é a pessoa que não queria que estivesse consigo?

Alguém que não saiba como sair dali rapidamente.

6 – Qual a sua mania mais estranha?

Não me lembrando de nada, perguntei aqui em casa e também ninguém consegue descobrir nada. Sou absolutamente normal [risos].

7 – A sua viagem de sonho, qual é?

Maldivas.

8 – Qual o filme ou música da sua vida?

'Feitiço' do André Sardet, porque foi a música com que entrei no altar.

9 – Há talentos quase secretos que ninguém sabe que temos. Qual é o seu?

Por sermos figuras públicas, as pessoas acham sempre que não fazemos nada em casa, não limpamos, não cozinhamos...tenho o dom de manter a minha casa sempre num 'brinquinho'. Com duas crianças sempre a correr de um lado para o outro, cada uma a espalhar mais do que outra, acreditem que é um talento.

10 – Qual o cheiro de infância que recorda até hoje?

Cheiro da infância... Buganvílias. Havia imensas na rua onde cresci, e é impossível não sentir esse cheirinho e não viajar até lá.

