A sobrinha de Liliana Campos, Carolina, tem uma fobia insólita e a apresentadora revelou-a esta terça-feira, 26 de novembro, no programa 'Passadeira Vermelha' da SIC Caras.

Tudo começou quando o elenco do programa - Heitor Lourenço, Sara Norte e Nuno Azinheira - estava a comentar o facto do príncipe William ter sido eleito o 'careca mais sexy do ano'.

Após reagirem à notícia, Liliana Campos avançou com a revelação.

"Descobri uma coisa este fim de semana. Eu fui em trabalho para a Turquia e a Carolina foi comigo. Lá fazem-se muitos implantes de cabelo, como vocês sabem. Vês muita gente na rua, muitos homens, com aquela faixa preta, porque já fizeram o tratamento e estão à espera de poder viajar, começou por dizer.

"No avião vinha um senhor à nossa frente e a minha sobrinha tem fobia dos folículos todos juntos. Ela disse-me: 'Isto faz-me lembrar os hambúrgueres quando estão mais queimados'. Olha a justificações que ela arranjou... mas ela veio a viagem toda maldisposta. Não conseguia olhar para o senhor, eu só me ria. Foram cinco horas de viagem e a miúda veio o tempo todo incomodada".

Sara Norte, que trabalha atualmente numa clínica de implantes capilares, acabou por explicar que se trata "mesmo de uma fobia". "É como ver poros aberto, há pessoas que não gostam disso".

