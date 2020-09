A separação de Demi Lovato e Max Ehrich tem-se revelado uma grande confusão, conforme se pode verificar através das notícias sobre o assunto. Enquanto a cantora optou por se manter em silêncio, Max já fez uma série de declarações através dos stories do Instagram.

Primeiro disse que ouviu falar do rompimento através dos tabloides, depois declarou o seu amor à artista por meio de várias músicas.

No entanto, de acordo com uma fonte do E! News, Demi não tem apreciado em nada o comportamento do ex-noivo.

"A Demi não quer qualquer tipo de contacto com o Max nesta altura. Está envergonhada com a forma como ele se tem comportado e como tem exposto a relação nas redes sociais. Não quer ter nada a ver com ele", garantiu a fonte.

A mesma faz saber que Max já tentou falar com Lovato, mas sem sucesso. "A Demi está completamente farta e não quer ver mais. Mal consegue acreditar que caiu nesta armadilha e está mesmo irritada", concluiu.

Importa notar que os rumores começaram a surgir depois de terem sido mostradas na Internet mensagens de Max nas quais este se revelada interessado em Selena Gomez. Especulações dão conta que o ator se teria relacionado com Demi apenas por interesse.

Leia Também: Separação conturbada? Demi Lovato apagou todas as fotografias com o 'ex'