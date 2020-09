O universo das celebridades ficou, na passada semana, marcado pela notícia do fim do noivado de Demi Lovato e Max Ehrich.

Sem comentar publicamente a separação, a artista confirmou o término ao surgir sem o anel com que foi pedida em casamento e, posteriormente, ao apagar todas as fotografias com o ex-namorado.

Durante o fim de semana, a artista 'livrou-se' de todas as memórias do casal que registou para as redes sociais, não deixando rasto do romance na sua conta de Instagram.

Recorde-se que Demi Lovato e Max Ehrich começaram a namorar em março e ficaram noivos em julho. Apesar de curto, o namoro foi bastante badalado nas plataformas digitais, onde eram partilhados vários momentos de ambos.

