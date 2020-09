Demi Lovato disse a Max Ehrich que a relação tinham chegado ao fim antes da notícia se ter tornado pública, como contou uma fonte à revista People.

Na manhã de sábado, Max alegou que só descobriu que o noivado com a cantora tinha chegado ao fim "através de um tablóide".

No entanto, as mais recentes informações sobre a separação desmentem as declarações do ator. "A Demi alertou o Max que a relação tinha acabado e que essa informação iria sair na imprensa", afirma a fonte.

