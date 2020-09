Um dos temas que marcaram a semana na imprensa cor-de-rosa foi o fim do noivado de Demi Lovato e Max Ehrich. Dias após a notícia, o ator quebrou o silêncio e recorreu às stories da sua página Instagram para partilhar um desabafo.

Segundo o que Max escreveu, como cita o Page Six, foi "através de um tablóide" que ficou a saber do fim da relação.

"Imagine descobrir a situação da sua relação através de um tablóide", começou por dizer na primeira de três publicações.

"Enquanto estás no meio das filmagens de um filme biográfico sobre um pastor numa igreja cristã cuja a intenção do filme é ajudar as pessoas", acrescentou na segunda publicação, tendo terminado o desabafo com "Deus te abençoe".

