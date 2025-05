Fontes revelaram ao TMZ que Demi Lovato e o noivo Jordan Lutes vão casar-se em breve. Ao que se consta, a cantora vai dar o nó no fim de semana das comemorações do Memorial Day, feriado que se vai celebrar nos Estados Unidos no dia 26 de maio.

No entanto, destacam, ainda não se sabe ao certo onde é que a cerimónia vai decorrer.

O casal, recorde-se, ficou noivo em dezembro de 2023, depois de se ter conhecido em janeiro de 2022, quando os artistas colaboraram na música 'Substance', de Demi Lovato.

Leia Também: Demi Lovato posa em biquíni após rumores de medicação para perder peso