Demi Lovato casou-se com o namorado Jordan Lutes, mais conhecido como Jutes, numa cerimónia que decorreu na Califórnia no domingo, dia 25 de maio, segundo a Vogue.

Para este dia especial, a cantora optou por um vestido personalizado 'branco-pérola' de Vivienne Westwood, que tinha um corpete com espartilho e véu de tule. "Sou fã dos designs de Vivienne Westwood há muito tempo", partilhou a artista com a revista.

"Quando estava a pensar [no estilo de vestido que queria], muitas vezes olhei para os designs de Vivienne - especificamente como as silhuetas realmente completam as curvas do teu corpo e pelo uso de espartilho", acrescentou. "Adorei o vestido", afrimou ainda.

Ainda segundo a Vogue, para a receção, Demi Lovato optou por um segundo look do mesmo estilista, um vestido de cetim de seda com top com espartilho. "É uma peça única que me faz sentir especial", destacou também.

Segundo a Vogue, os noivos organizaram um jantar de ensaio na véspera do casamento.

