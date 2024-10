Demi Lovato viu-se obrigada a falhar um espetáculo do noivo Jordan Lutes. No entanto, mesmo longe, a cantora não deixou de o apoiar.

Nas stories da sua página de Instagram, a artista publicou uma fotografia de ambos, na sexta-feira, dia 18 de outubro, e dedicou uma carinhosa mensagem ao companheiro.

"Gostava de estar no espetáculo do meu bebé hoje à noite", começou por dizer, referindo-se ao concerto de Jordan Lutes no Moroccan Lounge, em Los Angeles.

"Meu amor, nunca deixas de me surpreender. Estou constantemente impressionada contigo e não poderia estar mais orgulhosa de ti! És incrível e amo-te muito! Diverte-te muito hoje à noite. Vais arrasar", escreveu ainda na mesma publicação.

© Instagram

