Esta sexta-feira, 28 de março, Demi Lovato celebra o aniversário do seu futuro marido, Jordan 'Jutes' Lutes.

No Instagram, a cantora publicou um carrossel de imagens do casal e de Jutes, até quando este era criança.

A acompanhar, escreveu uma linda declaração de amor.

"Meu amor, feliz 34 anos! Cada ano que posso passar contigo é o melhor presente que alguma vez poderia pedir. Tornas todos os dias mágicos com a tua energia radiante e coração lindo, e estou tão grata por poder viver contigo. Mal posso esperar para te chamar meu marido e passar muitos mais anos ao redor do sol juntos. Amo-te mais do que as palavras poderiam expressar e espero que tenhas o melhor dia! Mereces!", escreveu.

O noivo respondeu nos comentários: "Amo-te tanto, amor. Serás, para sempre, a melhor parte da minha vida. Nada mais importa".

Clique na galeria para ver as imagens.

Recorde-se que o casal começou a namorar em 2022 e ficou noivo em dezembro de 2023.