Demi Lovato tem falado da sua relação com o noivo Jordan 'Jutes' Lutes e, numa entrevista à Teen Vogue, disse que teve uma 'crush' assim que o conheceu.

O casal juntou-se pela primeira vez em 2022, para trabalharem juntos numa música.

Na mesma entrevista, a cantora revela que sempre sonhou com o dia do seu casamento e que este vai acontecer já no próximo ano.

"Vivo e respiro para a nossa ligação. Tudo o que faço, gostava de fazer com ele. Vejo o meu futuro com ele. Vejo-me a envelhecer com ele."

