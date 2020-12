Foi há cinco meses que Débora Monteiro foi mãe pela primeira vez, das gémeas Júlia e Alba, fruto da relação com Miguel Mouzinho. Uma data que ficará para sempre gravada no coração da mamã 'babada' e que foi lembrada no Instagram.

Esta terça-feira, dia 8 de dezembro, as meninas completaram precisamente cinco meses de vida, data que a atriz não deixou passar em branco.

"Cinco meses de piriris", escreveu na legenda de uma nova fotografia carinhosa das meninas. Uma partilha que rapidamente captou a atenção dos seguidores, incluindo algumas figuras públicas que não resistiram em comentar. "Que lindas estão, Débora!!! Parabéns", lê-se na mensagem deixada por Catarina Gouveia.

Veja todas as reações na publicação abaixo:

