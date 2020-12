Como mãe de duas gémeas, as bebés Júlia e Alba, são muitos os momentos de animação e de descoberta que Débora Monteiro vive todos os dias. A atriz tem usado as redes sociais, sobretudo o Instagram, para partilhar com os seguidores alguns deles, como é o caso do que lhe vamos falar agora.

Conforme poderá ver pela fotografia abaixo, trata-se do momento no qual o companheiro da atriz e apresentadora, Miguel Mouzinho, aparece a brincar com uma das meninas.

"Pai e filha felizes a brincar", afirmou na própria imagem.

Importa recordar que Alba e Júlia nasceram no dia 8 de julho deste ano.

