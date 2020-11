Desde que foi mãe das gémeas Alba e Júlia, Débora Monteiro tem vindo a partilhar com os seus seguidores do Instagram algumas curiosidades sobre a maternidade.

Mostrando-se verdadeiramente encantada com as meninas, frutos do seu relacionamento com Miguel Mouzinho, a atriz e apresentadora não deixa de notar pequenos sacrifícios que tem de fazer diariamente.

Esta sexta-feira, por exemplo, a atriz partilhou uma fotografia de uma das meninas, referindo: "Dormem em qualquer lugar, graças ao senhor. Agora as minhas pernas dormentes…".

