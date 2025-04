Débora Monteiro rumou a um pequeno paraíso português: a Comporta.

A atriz e apresentadora foi com as filhas, as gémeas Alba e Júlia, até um hotel da região e nas redes sociais falou sobre a importância de saber parar.

"Tirámos três dias, duas noites, conforme os nossos horários . Queríamos sol, mas nem sempre apareceu, e está tudo certo. O corpo precisava mesmo de descansar, a cabeça de desligar e apenas estar na natureza, sem horários, sem obrigações. E que bom que é poder estar num espaço tão bonito, rodeado de natureza, onde o sossego nos acalma", referiu a artista.

