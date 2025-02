Timothée Chalamet recebeu o Arlington Artist of the Year Award no Santa Barbara International Film Festival na terça-feira, 11 de fevereiro, pelo seu papel em 'A Complete Unknown', em que interpreta Bob Dylan.

Durante uma conversa em palco com Josh Brolin, no Arlington Theatre, o ator refletiu sobre a sua carreira… com humor.

"Foi a montagem mais alucinante de sempre", disse, citado pela People, referindo-se a um vídeo com várias imagens da sua carreira que tinha acabado de ser projetado.

"De Wonka a Bob Dylan. A sério?", brincou.

"Eu admiro o Bob Dylan e estes grandes letrista e artistas que geram o trabalho. Talvez um dia eu produza esse trabalho. Talvez um dia eu escreva algo grandioso", acrescentou.

