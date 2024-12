Timothée Chalamet contou que esteve "cinco anos a ter 'aulas' de canto" antes de interpretar Bob Dylan no filme biográfico 'A Complete Unknown'.

O ator, de 28 anos, ficou com o papel de dar vida ao cantor, de 83 anos, e preparou-se a rigor, como destacou no 'The Graham Norton Show'.

Timothée Chalamet admitiu que não sabia muito sobre Bob, mas agora está "completamente apaixonado" pelo seu impacto cultural.

"Tive muito tempo para praticar porque íamos fazer o filme há cinco anos, depois veio a pandemia da Covid-19, a greve dos atores... Por isso tive estes anos para me preparar. Estava confiante a cantar e, quando chegou a hora de fazer o filme, queria cantar e tocar as músicas ao vivo", partilhou.

"Não sabia muito sobre o Dylan, mas neste momento, depois de ter trabalhado tanto nisto, adoro. Sou profundamente apaixonado por este homem e a sua obra. Os meus amigos estão cansados de me ouvir a falar dele. Este homem teve um impacto muito grande na cultura, e este filme, este papel, são o que mais me orgulham", acrescentou.

Timothée Chalamet disse ainda que "nunca teve a oportunidade de conhecê-lo", mas "gostaria" que um dia tal acontecesse.

