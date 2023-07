Liliana Aguiar esteve este domingo, dia 9 de julho, em direto no Instagram, onde decidiu falar com alguns dos seus seguidores nesta rede social. No entanto, a emoção acabou por tomar conta do vídeo.

A modelo, que recentemente decidiu mudar-se para o Dubai com o companheiro, Francisco Nunes, começou por falar, uma vez mais, desta decisão, que muitas pessoas parecem não compreender.

"Um dia vou contar-vos toda a minha história. Muitas pessoas fazem muitas especulações, sobre muita coisa. Vocês sabem que se passou muita coisa nos últimos meses na minha vida e um dia vou contar... um dia vou contar a verdadeira história de tudo o que se passou, o que se está a passar... Não é fácil estares num país e, de repente, sentires que existem pessoas que não querem nosso bem e que fazem de tudo para que as coisas dêem errado. A inveja é uma coisa muito triste", fez notar a Liliana, enquanto as lágrimas lhe caíam pelo rosto.

A modelo diz que não se importa que falem da vida dela, embora se recuse a aceitar que digam coisas "que não são verdade". "É impossível uma pessoa decidir que vai mudar de país e estar completamente bem emocionalmente. Nunca se está, porque bate a saudade de muita coisa", acrescentou.

Liliana Aguiar esclareceu também que decidiu viajar para o Dubai sem os filhos para perceber, em primeiro lugar, se existem condições para se mudar em definitivo para o país.

A empresária revelou ainda que tem recebido mensagens de outros portugueses que também têm intenções de se mudar para o Dubai e que, como forma de ajudá-los, decidiu dar-lhes o seu contacto pessoal. "Não vivo a maldade, eu vivo na verdade", garantiu.

Ainda sobre o facto de ter decidido mudar de vida, Liliana sublinhou que não se sentia feliz em Portugal e é esse o conselho que deixa a todos aqueles que sintam o mesmo.

Vale lembrar que Liliana Aguiar tem como objetivo viver permanentemente nos Emirados Árabes Unidos. Ainda assim, encontra-se agora neste país a tentar estabelecer contactos antes de efetivar a mudança.

Veja abaixo o vídeo partilhado por Liliana no Instagram.

