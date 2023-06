Liliana Aguiar já está no Dubai, onde irá viver com a família, o marido, Francisco Nunes, e os filhos, nos próximos tempos.

Após a primeira noite nos Emirados Árabes Unidos, a antiga apresentadora partilhou nas redes sociais uma reflexão sobre como está a correr a experiência.

"Boa noite. O meu primeiro dia no Dubai, continuo com um misto de sensações. Mas tudo tem o seu tempo. Está tudo certo", disse, deixando no ar que a adaptação poderá não estar a ser tão fácil como tinha imaginado.

Tal como já referimos, espera-se que Liliana Aguiar inicie esta aventura na companhia de Francisco Nunes, o atual companheiro, de quem esteve recentemente separada. Com a modelo deverão viajar os filhos, à exceção de Salvador, da relação que manteve com o ator José Carlos Pereira.

