Diana Monteiro recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores um sentido desabafo. É que este mês de abril está a ser cheio de desafios para a cantora, que enfrenta "o melhor e o pior mês de sempre"-

"Nunca me aconteceu tanta coisa boa e má, umas a seguir às outras, sem tempo para respirar… não há mercúrio retrógrado para culpar, não acredito em coisas que estão 'destinadas' a acontecer, acredito sim em energia, acredito que atraímos as coisas e aprendemos com elas.

Não sei como posso estar a receber flores num dia e a ter um acidente no outro, torcer um pé e a seguir fechar um trabalho incrível, para não falar do apagão e da gastrite, alguém que me dê uma explicação por favor porque neste momento eu estou só a tentar sobreviver ao mês de abril", escreveu a influencer na legenda da partilha.

