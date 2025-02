Daniela Ruah tem um novo membro na família.

Depois de, em 2023, ter perdido o seu cão Ash, de quase 11 anos, eis que a atriz portuguesa decidiu adotar um novo patudo.

"Bebé novo cá em casa… encaixou perfeiiitamente", escreveu a artista na legenda da publicação onde mostra as imagens no animal, uma pastor alemão chamada Mocha.

Nos comentários são vários os internautas que ficaram encantados com as imagens. "Um pastor alemão, vão adorar", e ainda "Pastor alemão é só a melhor coisa do mundo. São de uma lealdade sem igual".

