"A cidade a que chamo de lar está em chamas. Apocalíptica", lamentou Daniela Ruah a respeito dos incêndios que deflagram atualmente na Califórnia, onde a atriz vive com o marido, David Paul Olsen, e os dois filhos, River e Sierra.

"Tantas pessoas e animais deslocados. O meu coração afundou no estômago", lamentou.

Daniela Ruah diz ter sido inundada de "mensagens de carinho", o que a levou a fazer um esclarecimento público onde assegura que ela e a família estão no momento em segurança.

"A minha família continua em segurança e estamos imensamente gratos aos bombeiros, primeiros socorros e civis que estão a fazer tudo o que podem para ajudar uns aos outros. Rezo, espero e estou a doar para ajudar aqueles que estão na linha de frente", completou.

Recorde-se que devido à dimensão dos incêndios, foram várias as personalidades de Hollywood que já viram as suas casas ameaçadas e algumas até já as perderam.

